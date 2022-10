Objavljena je dugoročna prognoza za zimu u Evropi.

Prema novoj dugoročnoj vremenskoj prognozi vodećih međunarodnih meteoroloških organizacija postoji "veća verovatnoća nego inače" da će Evropa uoči Božića doživeti značajno zahlađenje. Ovo upozorenje najavljeno je u trenutku kada evropske zemlje intenzivno pokušavaju da napune skladišta prirodnog gasa kako bi se osigurali za grejnu sezonu usled smanjenog pristupa gasu iz Rusije ili čak bez njega.

"Mogućnost hladnog razdoblja ove godine, najverovatnije u decembru i dalje je vrlo realna", rekao je za portal Politiko direktor Službe za klimatske promene Kopernikus pri Evropskom centru za srednjeročne vremenske prognoze (ECMWF) Karlo Buontempo. On ističe da su meteorološke procene za zimu i dalje pune neizvesnosti i ključni faktori koji bi mogli da utiču na vremenske uslove, pogotovo u januaru i februaru, "još nisu u igri".

Ukazuje i na to da bi sve evropske vlade, koje se pripremaju za prvu zimu u uslovima energetske krize, ipak trebalo da budu oprezne zbog mogućnosti predbožićnih hladnoća koje bi stvorile dodatni pritisak na ionako napregnutu nabavku kontinenta gasom. "Izlazimo iz toplog leta. Znamo da su zime sve blaže. Zbog toga smo možda skloni da mislimo da će zima biti blaga i da se ne moramo da brinemo. Možda to i jeste slučaj, ali prognoza koju objavljujemo danas i naše razumevanje načina na koji klimatski sistem funkcioniše, navodi nas da ukažemo kako zapravo još uvek postoji šansa za vrlo hladni talas, a ove godine šansa za to, pre Božića, veća je nego u normalnoj godini", istakao je on.

Ovo zahlađenje, ukoliko do njega dođe, bilo bi povezano sa taokzvanim blokirajućim događajem, situacijom kada dugotrajni visoki pritisak dovodi do neuobičajenih istočnih vetrova i nižih temperatura nad Evropom. Trenutno klimatski uslovi pokazuju da je verovatnost da se takav događaj desi nešto veća nego inače.

Ukoliko se trenutni vremenski obrazac fenomena La Ninja s temperaturom površine mora nižom od prosečne u ekvatorijalnom Pacifiku zadrži do Nove godine - što nije nešto što se još uvek može sa sigurnošću predvideti - to obično znači blažu drugu polovinu zime. Formiranje još jednog ključnog faktora koji bitno određuje vremenske prilike u januaru i februaru - polarnog vrtloga, odnosno velikog područja niskog pritiska u kom vetar velike brzine kruži iznad Arktika - još nije utvrđen, što onemogućuje bilo kakva čvrsta predviđanja u ovom razdoblju.

Buontempo upozorava da je za evropske vlade važno da što više koriste postojeće podatke o klimatskim uslovima i verovatnim vremenskim obrascima, i to ne samo zbog planiranja akcija i pripreme za hladne udare, već i za predviđanje mogućih razdoblja slabog vetra i niske količine padavina jer bi to moglo da utiče na proizvodnju obnovljive energije.