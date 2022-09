Stručnjaci otkrili kako je najbolje da koristite uređaje za kuhinju, a da njihovo korišćenje ne platite papreno.

Izvor: Shutterstock/Avocado_studio

Jedan od načina da se smanje troškovi struje jeste da domaćinstva promene način na koji koriste uređaje. Poznati proizvođač kuhinja je istakao nekoliko uređaja koji najviše troše struju, a imamo ih u kuhinji.

Frižider podestiti na pravu temperaturu

Koliko god da su nam važni, to ne menja činjenicu da su frižideri uređaji koji najviše troše energiju u kuhinji, pa čak i u celoj kući. "Frižider je daleko najzahtevniji uređaj u kući, koji troši oko trećinu električne energije koju koristi tipično domaćinstvo. Iako niko ne predlaže da domaćinstva ukinu frižidere i da se vrate u dane ledenih kuća, važno je da se uverite da je uređaj podešen na ispravnu temperaturu", rekao je predstavnik kompanije Nik Šaklok.

"Mnogim ljudima frižideri su namešteni na mnogo niže temperature nego što je potrebno, a to koristi više energije da bi održalo nisku temperaturu, posebno u vremenu nakon što su vrata otvorena, omogućavajući hladnom vazduhu da izađe. Da biste uštedeli energiju, idealno bi bilo da se frižideri drže na temperaturi od oko tri do pet stepeni, dok zamrzivač treba da bude podešen na -18 stepeni", istakao je on.

On je pozvao one koji žele da kupe novi frižider da "treba da se odluče za onaj sa novim zlatnim standardom energetske ocene A+++, koji koristi do 80 odsto manje električne energije od frižidera klase D i uštedeće vam toliko novca“.

Ketler

Kada je u pitanju kuvanje u ketleru, vredi razmisliti o tome koliko vam je vode zaista potrebno. Zagrevanje manje vode će trošiti manje struje jer vodi neće trebati toliko dugo da proključa. Nik se složio da prepunjavanje ketlera znači da će biti potrebno mnogo duže da se voda prokuva, uz nepotrebno trošenje energije.

"Ako kuvate vodu samo da biste napravili jednu po jednu šolju čaja, mogli biste da smanjite svoje račune za energiju do 75 procenata u poređenju sa svakim sipanjem vode u ketler", rekao je on.

Električna ploča za kuvanje

Kada je reč o gasnim i električnim pločama za kuvanje, domaćinstva bi trebala da znaju da električna ploča za kuvanje dodaje 100 evra godišnje na račune za energiju jer im je potrebno više vremena da se zagreju od njihovih kolega na gas. Umesto da koristi ovaj kuhinjski aparat, Nik je preporučio korišćenje mikrotalasne pećnice kao alternative za zagrevanje hrane.

"Ustanovili smo da su mikrotalasi zapravo prilično energetski efikasne. Relativno standardna mikrotalasna pećnica će potrošiti oko 0,09 kVh električne energije za svakih pet minuta upotrebe. Ali, kada koristite ploču za kuvanje, neophodno je da koristite pravu veličinu tiganja. Korišćenje manje posude na velikoj ringli neće je brže zagrejati, ali će trošiti više energije", rekao je on.

Čista rerna manji račun za struju?

Izbegavate čišćenje rerne po svaku cenu? Niste sami, ali to može doprineti većim računima za energiju. Čista rerna je efikasnija od one koja je prljava od pečenja – to je zato što toplotu apsorbuju naslage čađi i masnoće, a ne vaša hrana, što rezultira dužim vremenom kuvanja i većom potrošnjom energije.

Korišćenje friteze za kuvanje može vam uštedeti novac i mnogo je energetski efikasnije, prema mišljenju stručnjaka za kuhinju.

"Prosečna friteza će potrošiti oko 0,75 kVh za pola sata kuvanja i treba mu samo trenutak da dostigne temperaturu. Nasuprot tome, prosečnoj rerni će biti potrebno 10 minuta samo da dostigne temperaturu kuvanja, a zatim će za 30 minuta kuvanja u proseku biti potrebno 1,5 kVh", dodao je stručnjak.