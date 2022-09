Iz Glavnog grada Podgorice najavljuju obustavu saobraćaja za sva motorna vozila u sljedećim ulicama

ZATVARA SE I DALJE saobraćaj za sve vrste motornih vozila u Ulici Sava Lubarde od Ulice Spasa Nikolića do Ulice I. Đurovića i u Ulici Spasa Nikolića, od Ulice Petra Prlje do Ulice Sava Lubarde, radi izvođenja radova na rekonstrukciji predmetnih ulica, saopšteno je iz Glavnog grada.



Zatvaranje važi za period od 06.09.2022 do 30.09.2022. godine.