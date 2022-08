"Ako ova Vlada opstane nabavićemo dva helikoptera, to je bio plan ministra Adžića i ranije. To su helikopteri za višestruku namjenu, ne samo za požare. Mogu prevoziti pacijente i ljude, imaju termalne kamere", kazao je danas premijer Dritan Abazović.

Izvor: Vlada Crne Gore

"U Baru smo da iskažemo veliku zahvalnost vatrogascima iz Bara ali i ostalih gradova koji su pomagali u gašenju požara. Zahvaljujem i građanima, kao i vojsci Crne Gore i svima koji su se solidarisali. Dobili smo inforamciju da je požar lokalizovan ali da i dalje postaje prijetnja”, kazao je Abazović novinarima.

Dodaje da Vlada mora obezbijediti bolje uslove za Direktorat za vanredne situacije.

“Ne smijemo se oglušiti na zahtjev da se ulaže više novca u opremu za gašenje požara u toku sezone. Država će kao i u Boki obezbjediti nagradu za sve koji su gasili požare. Nije to nešto spektakularno ali to je najmanje što možemo učiniti. Očuvali smo kuće, i nijedan život nije bio ugrožen, apelujemo na građane da budu odgovorni. Ima nesrećnih slučajeva ali mnogi požari su podmetnuti”, rekao je on

Naglašava da oni koji danas kritikuju što Crna Gora nema funkcionalne avione su upravo krivci što ih nemamo.

“Najlakše je zimi reći ne treba ništa, a kada nas zatekne vatra onda zašto nemamo opremu. Nadam se da će logika svih biti drugačija kada dođe do predloga budžeta. Požarna sezona nosi veliku štetu, negdje i žrtve, nije Crna Gora jedina zahvaćena požarima. Mi moramo pomoći službu”, rekao je Abazović.

On je kazao da je bivši ministar finansija trebalo da izdvoji novac za opremu za gašenje požara.

“Ne bih da ovaj momenat pretvaramo u političku kampanju”, poručio je Abazović..