Dejstvo talasa rekordnih temperatura od danas će postepeno slabiti i ovim se završava četvrti tropski talas ove godine, kazao je za RTCG meteorolog Branko Micev.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Za naredna četiri dana najavljuje oblačno vrijeme sa kišom. Kazao je da će temperatura tokom vikenda pasti 10 stepeni, a od ponedjeljka nas očekuje novi topli talas.

Micev je u emisiji “Dobro jutro Crna Goro” kazao da su u avgustu postavljeno novi istorijski temperaturni rekordi. Proteklog vikenda, u nedjelju, temperatura u Ulcinju dostigla 41,7 stepeni što je rekord za avgust u posljednjih 70 godina.

“U narednih nekoliko dana imaćemo postepeni pad temperature. Danas će biti oblačno vrijeme. Kiša se očekuje sredinom dana i u popodnevnim satima na sjeveru, centralnim oblastima i planinskom zaleđu, pa i na primorju, u području Boke”, kazao je Micev za RTCG.

Istakao je da su moguće kratkotrajne olujne nepogode, grad i olujni vjetrovi.

“Sjutra više oblačnosti, povremeno sa kišom. Uglavnom sredinom dana i u popodnevnim satima lokalno pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura će imati tendenciju pada. Temperatura će padati i taj pad će se nastaviti sve do vikenda”, kazao je Micev za RTCG.

U četvrtak će biti pretežno sunčano uz nešto promjenljivu oblačnost, u planinama moguća kratkotrajna kiša.

“Zatim od petka do ponedjeljka promjenljive vremenske prilike svakodnevno. Biće uslova za kišu sa grmljavinom. Ukoliko ne dođe do značajne izmjene meteorološke situacije, od petka do ponedjeljka imaćemo kišu i pad temperature. Taj pad temperature će biti za dane vikenda i biće za oko 10 stepeni niže, i iznosiće 28 do 30 stepeni”, dodao je on.

Istakao je da nas od ponedjeljka očekuje ponovo stabilno, sunčano vrijeme sa novim toplim talasom i visokim tropskim temperaturama.

Danas, sjutra i prekosjutra može biti vrijeme rizično za požare, kao i nakon vikenda, zaključio je Micev za RTCG.