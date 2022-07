Kako svi dosadašnji razgovori i kontakti sa predstavnicima lokalne i državne uprave, nisu dali očekivane rezultate, građani Lijeve Rijeke i Veruše će sjutra u 19. časova održati protestno okupljanje na kružnom toku na Zlatici.

Izvor: Twitter/Vlada Crne Gore

Ovim putem će iznijeti svoje zahtjeve i onemogućiti pristup na auto-put, istakao je Sveto Orović.

On je istakao da kako do petlje Veruša, nije izrađena saobraćajnica - pristupni put, kojim bi se građani i stanovnici sela Mjesne zajednice Lijeva Rijeka i Brskut, mogli uključiti i isključiti sa auto – puta do postojećeg magistralnog puta Bioče – Lijeva Rijeka – Mateševo i doći do svojih kuća, mještani su planirali protestni skup.

“Svi dosadašnji razgovori i kontakti sa predstavnicima lokalne i državne uprave, nisu dali očekivane rezultate. Građani su bili obmanjivani, zamajavani ili jednostavno slagani od strane političara i onih koje plaćamo da rade u naše ime i za naše dobro. Doduše, da političari lažu nije ništa novo”, istakao je Orović.

Rekao je da ni današnje obećanje da će delegaciju građana Lijeve Rijeke primiti aktuelni premijer nije održano.

“Sedam dugih godina bilo je više nego dovoljno vremena da se ovo uradi na ljudski i primjeren način! Zar ne? To je i dugo vrijeme kada smo bili strpljivi, naivno očekujući da će svi koji su trebali uraditi svoj posao”, rekao je Orović.

Istakao je da je zato za sjutra od 19. časova pa nadalje, planirano protestno okupljanje građana Lijeve Rijeke na kružnom toku na Zlatici, kojim će se još jednom iskazati protest, iznijeti zahtjevi i onemogućiti pristup i uključenje na auto- put i petlju Smokovac.

Dodao je da je skup uredno prijavljen i odobren od strane MUP-a, te da je kao odgovorno lice ispred građana određen upravo on.

“Zato vas pozivam, a prije svega Ljevorječane, da se u što većem broju okupimo i iskažemo naše nezadovoljstvo. Pozivam i ostale slobodne građane Podgorice, kojih se dotiče ovaj problem, ili koji žele da pruže podršku, da u 19. časova budu tamo”, zaključio je Orović.