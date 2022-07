Meteorolog Branko Micev najavaio je za RTCG da će tokom narednih dana temperature postepeno rasti, a da nas od 18. do 23. jula očekuju temperature koje će u najtoplijim predjelima Crne Gore prelaziti 40 stepeni.

“Narednih dana imaćemo postepeni porast temperature vazduha. Na području Podgorice i Danilovgrada temperatura će biti do 33 stepena do 13. jula. Do 14. jula takođe ćemo imati pojačan sjeverni vjetar posebno u noćnim satima”, saopštio je Micev za RTCG.