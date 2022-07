Kapija želja, nalazi se duboko u kanjonu rijeke Mrtvica, a mi vam prenosimo naše iskustvo na putu do nje.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Prema legendi, na ovom mjestu vila sa Maganika ispunjava želje putnika. Da bi želja bila ispunjena, potrebno je na ovom mjestu, u punoj tišini i uz snažnu želju, baciti kamen u rijeku. Želja ne smije biti na štetu nekog drugog, jer bi se u suprotnom vratila nesrećom.

Do kapije želja moguće je doći markiranom planinskom stazom, koja vodi kroz kanjon Mrtvice. Medjutim, most preko kojeg se dolazi do pješačkog dijela staze nedavno je odnijela voda, tako da do ovog mjesta možete doći samo preko Danilovog mosta.

Mi smo kao se kao amateri upustili u ovu avanturu prilikom koje smo se izgubile čak dva puta, ali na kraju posle nekoliko sati pješačenja uspjele da dođemo do cilja i zamislimo želju.

