U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, veoma toplo i sparno, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, a najviša dnevna temperatura iznosiće 39 stepeni.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Na sjeveru, prvenstveno u planinskim predjelima, uz lokalni razvoj oblačnosti moguća kratkotrajno kiša i grmljavina.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar slab do umjeren, promjenljiv.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.



Prema najavama meteorologa, slično vrijeme možemo očekivati do kraja nedjelje.