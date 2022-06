U slučaju Nurkovića, Agencija je utvrdila da nije prijavio prihod po osnovu zarade za 2020. godinu od 11.141 euro i kreditno zaduženje u iznosu manjem za 1.000 eura.

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je bivši pomoćnik direktora Uprave za željeznice Demir Nurković prekršio Zakon o sprečavanju jer nije prijavio više od 11.000 eura prihoda.

Zakonom je propisano da je javni funkcioner dužan da prijavljuje sve prihode i imovinu, a za one koji to ne urade propisana je novčana kazna od 500 do 2.000 eura.

U slučaju Nurkovića, Agencija je utvrdila da nije prijavio prihod po osnovu zarade za 2020. godinu od 11.141 euro i kreditno zaduženje u iznosu manjem za 1.000 eura.

Nurković je kazao da je pogrešno prijavljeno stanje “stvar tehnike greške pri popunjavanju izvještaja i da se radi o previdu, a ne nikako o namjeri da se prikriju podaci, prenose Vijesti.

Sutkinja nikšićkog Osnovnog suda Ana Krivokapić, prema odluci Agencije, nije, između ostalog, prijavila više od 8.000 eura prihoda supruga, a i prihode koje je prijavila bili su manji za 1.423 eura.

Ona je kazala da je podatke dobijala od supruga i da do sada nisu utvrđivani nedostaci. Ni suprug nije mogao da se sjeti svih tih prihoda, ali je Krivokapić kazala da će ubuduće od poslodavca zatražiti platne liste i izvod iz banke.

”Smatrala je da je do sada u svim podnijetim izvještajima, od početka vršenja sudijske funckije, davala dobrovoljnu saglasnost za provjeru bankovnih računa, kao i da nikad nije onemogućiča Agenciju da vrši provjeru svih njenih prijavljenih podataka, jer nema što da krije za sebe kao ni za suprhga”, navodi se u obrazloženju.

U slučaju predsjednika Komisije za tržište kapitala Zorana Đikanovića, Agencija je utvrdila da nije prijavio tačne ne samo svoje, nego i prihode supruge i dvoje djece. Ukupna vrijednost neprijavljenih prihoda iznosila je oko 4.200 eura.

Đikanović je kazao da se radi o previdu, a ne o namjeri da bilo što prikrije.