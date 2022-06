U Hrvatskoj 80 odsto mladih odraslih ljudi (25-29 godina) živi sa roditeljima, što je najviše u Evropi. Na drugom mjestu je Crna Gora sa 79 odsto, a Srbija nije daleko, završili su na trećem mjestu, sa 76 procenata, pokazalo je istraživanje koje prenosi Landgeist

Kada je u pitanju zemlja sa najnižim procentom, to je Danska, u kojoj on iznosi samo 4 odsto. Slična je situacija i u drugim Skandinavskim zemljama, u kojim je ovaj procenat ispod 10 odsto.



Niski procenti su takođe i u zapadnoj Evropi, pa se kreću od 16 odsto u Holandiji do 52 odsto u Irskoj.