Nesvakidašnja situacija dogodila se prije nekoliko dana u Podgorici.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Da u ljetnjim mjesecima treba biti itekako oprezan i pažljiv, pokazala je neprijatna situacija u kojoj se našla Podgoričanka B.R. (58).

Naime, ona se kao i svakog jutra pripremala za posao, ne sluteći kakav prizor će zateći kada otvori vrata od kuće. Nezvani gost dočekao je na pragu. Riječ je o poskoku.

"Jutro kao i svako drugo, prilično rano ustajem i pripremam se za dnevne obaveze. Ovoga puta, umalo nisam doživjela srčani udar (smijeh). Kada sam otvorila vrata i zakoračila preko praga, ugledala sam opasnog gmizavaca od kojeg se svi plašimo - poskoka. Tog trenutka, ne znajući šta da radim, brzinski sam napravila korak nazad i refleksivno zatvorila vrata! To su bile sekunde. Sjećam se prizora gdje se poskok blago podigao, pripremajući se da me napadne, jer se i on uplašio koliko i ja. Pukom srećom izbjegla sam ujed", ispričala je ona za MONDO.

Obzirom da je bilo prilično rano, kako kaže, nije htjela da budi ukućane i stvara dodatnu paniku. Prema njenim riječima, ovo joj nije bio prvi susret sa ovom zmijom.

"Nakon prvog šoka, stala sam nekoliko minuta da se smirim. Jednostavno nisam očekivala poskoka početkom juna mjeseca (smijeh). Nakon nekoliko minuta, morala sam da krenem kako ne bih zakasnila na posao. Vodeći se iskustvima od ranije, odlučila sam da ga ubijem. Imam i unučiće koji se stalno igraju u dvorištu, nisam željela da ih dovodim u opasnost. Blago sam otvorila vrata, kako se ne bio desilo da poskok uđe u kuću. Zatekla sam ga kako se spušta niz stepenište. Uzela sam malu motiku i upsjela da ga savladam. Moram priznati da su ovo jako stresni trenuci, i da čovjek mora dobro da pazi sa kojeg ugla prilazi zmiji, i koja joj je najslabija tačka", kazala je ona za MONDO.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Na kraju je apelovala na sve građane da obrate pažnju i pripaze se neprijatnih susreta, naročito zbog djece.

"Na sreću, nisam doživjela ujed, mada je falilo vrlo malo. Ipak, apelovala bih na sve građane da se paze, da budu jako oprezni, naročito zbog djece. Najbolji metod kako bi se izbjegla neprijatnost jeste sumpor, koji tjera zmije i ne dozvoljava im da priđu dvorištu. Ja sam ove godine očigledno "zakasnila", ali me je nezvani gost natjerao da istog dana posjetim poljoprivrednu apoteku i zaštitim se od opasnosti", zaključila je B.R za MONDO.