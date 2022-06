Selo Limljani u Crmnici, ušlo je u Ginisovu knjigu rekorda kao selo sa najviše željezničkih stanica na svijetu!

Početkom 20. Vijeka od Bara do Virpazara, čuveni voz Ćiro putovao je brzinom 25 km/h dva do tri sata, a mještani kažu da su Limljani bili jedan od glavnih uzroka za to!