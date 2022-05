Meteorolog Branko Micev kazao je da nas od popodne do ponedjeljka očekuje pad temperature, kiša, grmljavina sa mogućim olujnim nepogodama i gradom, prenosi RTCG.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Ave Cavar Martinez

Od srijede, 1. juna ponovo rekordno visoke temperature za ovo doba godine, koje će dostizati do 37 stepeni. Kako je rekao u jutarnjem programu “Dobro jutro Crna Goro”, takve temperature obilježiće period do 6. juna.

Tokom dana očekuje se grmljavina i pljuskovi. U nedjelju ćemo imati pad temperature u tako će biti do ponedjeljka.

“Promjenljive vremenske prilike, kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Moguće su kratkotrajne pojave olujnih vremenskih nepogoda, jaki udari vjetra, pojava grada sa određenim štetama na terenu”, kazao je Micev za RTCG.

Od utorka očekuje se stabilizacija vremenskih prilika.

“Na sjeveru u utorak popodne biće kratkotrajna kiša i da kažem da nas od srijede 1. juna pa do 6. juna očekuje ponovo naglo toplo vrijeme, visoke temperature. U natoplijim oblastima od srijede do sljedećeg ponedjeljka, to je 6. jun, temperature će biti do 37 stepeni. To znači da ćemo ponovo imati rekordne temperature”, rekao je on za RTCG.

Protekle dane, kako je naveo, obilježile su ekstremno visoke temperature za jun.

“Nikada se nije desilo do sada da temperature vazduha u ovim danima pređu 34 stepena u području Podgorice. Na području Podgorice od 11. maja do juče ovo je drugi po redu rekordan period u posljednjih 70 godina. Na Žabljaku, prosječna maksimalna temperatura u istom tom periodu je rekordno najviša za posljednjih 60 godina”, naglasio je Micev za RTCG.

Ovo je ekstremna situacija, objašnjava Micev, koja ukazuje da smo pod snažnim uticajem tople tropske vazdušne mase sa sjevera afričkog kontinenta, a takvu situaciju uslovljava ciklon koji se nalazi u centru zapadnom Mediterana.

On je napomenuo da su tropske temperature zabilježene i u regionu.

Micev je upozorio i da će se ekstremne temperature u svijetu odraziti na poljoprivredu u cijelom svijetu, zaključuje RTCG.