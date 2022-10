Jedan od najcjenjenijih crnogorskih sudija Miodrag Pešić, izabran je za predsjednika Upravnog suda Crne Gore. Kako se može čuti od ljudi iz struke, riječ je čovjeku bez mrlje u karijeri.

Nakon dužeg odlaganja i manjih opstrukcija, juče je održana V sjednica Sudskog savjeta na kojoj je dosadašnji sudija Višeg suda u Podgorici, Miodrag Pešić izabran za prvog čovjeka Upravnog suda, kao najbolji od dva preostala kandidata.



Prema riječima sagovornika našeg portala, odluka Sudskog savjeta je na mjestu i bila je očekivana, jer se radi o profesionalcu čija je karijera zasnovana na zaslugama koje se tiču njegovih kvalifikacija, integriteta, sposobnosti i efikasnosti.



Sudija Pešić je bogatu pravničku karijeru počeo kao pripravnik u Osnovnom sudu u Bijelom Polju 2002. godine, da bi, nakon obavljenog pripravničkog staža, kao sudijski savjetnik radio u Višem sudu u Bijelom Polju, od sredine 2005. do novembra 2008. godine, kada je izabran za sudiju Osnovnog suda u Podgorici.



Za sudiju Višeg suda u Podgorici je izabran u julu 2015. godine, gdje je do izbora za predsjednika Upravnog suda, bio predsjednik Odjeljenja sudske prakse. U Osnovnom sudu u Podgorici je bio i predsjednik Građanskog odjeljenja.



U periodu od 2012. do 2014. godine bio je član Sudskog savjeta, kao najmlađi ikad izabrani član iz reda sudija.



Aktuelni je član Komisije za polaganje pravosudnog ispita i član Komisije za stručnu edukaciju notara. Objavljivao je naučne radove u zemlji i inostranstvu. Prošao je obuku za eksperta Evropske komisije za efikasnost pravosuđa za građansko pravo. Predavač je i član Programskog savjeta Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a u svojstvu predavača je angažovan i na Pravnom fakultetu UDG, gdje je 2021. godine vodio Pravnu kliniku iz građanskog prava. Sertifikovani je trener Savjeta Evrope za član 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.