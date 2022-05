U Baru su se okupili predstavnici policija 25 zemalja koji će se takmičiti u različitim sportovima ali i uživati u čarima naše zemlje.

Druge IPA igre se održavaju u Baru od 8. do 13. maja 2022. godine i to u sledećim disciplinama: atletika, futcal, basket, stoni tenis, streljaštvo i odbojka i to na tri lokacije: Sportskom centru Topolica, Atletskom stadionu u Baru i streljačkom

centru u Podgorici.