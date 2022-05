Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) od sjutra će produžiće radno vrijeme u područnim jedinicama i filijalama za upravne poslove, državljanstvo i strance u primorskim opštinama

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

To je odlučeno, kako se navodi, radi efikasnijih i kvalitetnijih usluga građanima uoči turističke sezone, najavljenih izbora za odbornike, kao i usljed povećanog broja zahtjeva.

"Od 4. maja do 1. avgusta područne jedinice i filijale u opštinama: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar, Budva i Ulcinj, radiće od sedam do 17 časova, dok će se usluge građanima, turistima i privrednicima pružati od osam do 16 časova", kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, uvođenjem dužeg rada sa građanima u toku trajanja turističke sezone i kontinuiranim unapređenjem kvaliteta usluga, MUP je orjentisan na dostizanje i dosljednu primjenu standarda Evropske unije u oblasti javne uprave u čijem su fokusu građani i njihove potrebe.

"Produženo radno vrijeme, u želji da se izađe u susret potrebama građana, istovremeno će doprinijeti i garantovanju jednakih prava na pristup uslugama, smanjenju gužvi i dužine čekanja na uslugu, posebno vodeći računa o osjetljivim grupama", kaže se u saopštenju.