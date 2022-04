U zatvorskom kompleksu u Spužu do kraja godine trebalo bi da počne izgradnja specijalne bolnice, prijavnice i multikonfesionalnog objekta, saopštili su RTCG iz Ministarstva pravde.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Projekat je vrijedan preko 4 miliona eura, a rasteretio bi kapacitete Kliničkog centra i specijalne ustanove u Dobroti. Ujedno bi se znatno unaprijedila zdravstvena zaštita zatvorenika i pritvorenika.

Slučaj bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, odnosno njen boravak u Kliničkom centru, aktuelizovao je potrebu izgradnje zatvorske bolnice. Prije nekoliko godina izrađen je glavni projekat specijalne zdravstvene ustanove za kompleks u Spužu, ali će se na izgradnju objekta još čekati.

Zoran Vujičić iz Građanske alijanse ukazuje da bi zatvorska bolnica unaprijedila zdravstvenu zaštitu zatvorenika i rasteretila druge ustanove.

“Zatvorenici koji imaju određene zdravstvene probleme moraju da dođu u KCCG da bi im se izvršio pregled, to sa sobom povlači da to lice moraju da prate tri do četiri, pet ili deset zatvorskih službenika, i samim tim umanjuju broj službenika u samom zatvoru”, naveo je Vujičić za RTCG.

Generalni direktor Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija Darko Bulatović za Radio CG pojašnjava da je pripremljena tehnička dokumentacija za specijalnu bolnicu, a da će ugovor sa izvođačem radova biti potpisan do kraja godine.

“Očekivano trajanje radova je 24 mjeseca”, kazao je Bulatović za RTCG.

Osim zdravstvene ustanove, zatvorski kompleks u Spužu dobiće i novu prijavnicu, te multikonfesionalni objekat. Na taj način rasteretiće se kapaciteti Kliničkog centra i specijalne bolnice u Dobroti.