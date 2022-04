Objekti podgoričkog Doma zdravlja u Bloku pet, Novoj Varoši, Koniku, Tuzima i Zeti, biće dežurni za uskršnje praznike.

Izvor: MONDO

Iz Doma zdravlja Podgorica (DZP) saopšteno je da će ti objekti biti dežurni 22., 23., 24 i 25. aprila.

Navodi se da će raditi i kovid centri u Donjoj Gorici i Tološima, kao i punkt za imunizaciju u Sportsko-univerzitetskom centru.

Iz DZP-a su kazali da će izabrani doktori za odrasle raditi u zdravstvenim objektima u Bloku pet, Novoj Varoši i Koniku, od sedam do 21 sat.

Kako su naveli, izabrani doktor za djecu radiće u Novoj Varoši 24 sata neprekidno.

Iz DZP-a su saopštili da će objekti u Tuzima i Zeti raditi od sedam do 14 sati.

"Centar za laboratorijsku dijagnostiku u zdravstvenom objektu Bloka pet radiće od sedam do 21 sat. Usluge laboratorijske dijagnostike u zdravstvenom objektu Tuzi pružaće se do 15 sati, a u kovid centru od sedam do 21 sat", kaže se u saopštenju.

Navodi se da će jedinica za patronažu raditi u ustaljenom rasporedu i da će nalozi biti primani od Bloku pet i Koniku, od sedam do 19 sati.

Kako su kazali iz DZP-a, terapija će se, po nalogu izabranog doktora, u stanu pacijenta davati svaki dan od sedam do 19 sati.

Internistička ambulanta radiće u petak od 14 do 21 sat i u ponedjeljak od sedam do 14 sati.