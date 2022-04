U Crnoj Gori danas će biti sunčano, a najviša dnevna temperatura iznosiće 25 stepeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na sjeveru je ujutru po kotlinama kratkotrajno moguća magla.

Kako je saopšteno iz Zavoda hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od minus jedan do devet, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.



Prema najavama meteorologa, sunčano i toplo vrijeme biće do nedjele, kada nas očekuje zahlađenje i pad temperature u čitaoj zemlji za 10 d 15 sepeni.