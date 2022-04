Pojava ptičjeg gripa među pelikanima na Skadarskom jezeru veoma je zabrinula ekologe koji se već osam godina grčevito bore da obnove populaciju ove ugrožene vrste, prenosi RTCG.

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Strahuju da bi ova zaraza mogla da uništi i onako mali broj ovih ptica koje su simbol tog nacionalnog parka.

Iz Centra za proučavanje i zaštitu ptica za Portal RTCG, ističu da je situacija na jezeru više nego alarmantna. Naglašavaju da priča o ptičijem gripu ne smije biti svedena na isključivi rizik prelaska na domaću živinu.

"Gubitak pelikana za našu državu novčano je nemjerljiv, a njihov opstanak nema cijenu. Očekujemo od svih relevantnih institucija da ovom problemu pristupe ozbiljno, kako bi širenje sveli na najmanji mogući nivo", naglašavaju u CZIP-u.

Do sada je registrovano uginuće 10 jedinki pelikana.

Bojan Zeković iz CZIP-a je naveo za RTCG da su pelikani vrsta koja zahtijeva zaštitarske mjere, koje i jesu na djelu dugi niz godina, i kod nas i u drugim dijelovima svog rasprostranjenja.

"Pelikan je posebno pogođen ptičijim gripom, to pokazuju posljednji slučajevi. Zaraza je registrovana i u okruženju, Albaniji, a posebno Grčkoj, gdje je nažalost uginulo 1.800 jedinki. Grip je usmrtio više od polovine njihove populacije i to u rasponu od manje od dva mjeseca. Moguće je da smo na pragu sličnih dešavanja. U Grčkoj je pogođena kolonija na kojoj gnijezdi 17% svjetske populacije. Možete da zamislite razmjere ovih gubitaka, kad je dovoljno 1% svjetske ili regionalne populacije neke vrste na nekom mjestu, da bi se zaštitilo to mjesto", objašnjava Zeković za RTCG.

Kako je naglasio, poslije godina rada i truda na oporavku ove vrste, sve može da se vrati na početak, čak i gore.

Virus najviše pogađa ptice vodenih staništa stoga je i najveći rizik po njih.

Iz CZIP-a ističu da je u opasnosti ikona Skadarskog jezera, nježni bijeli div sa Pančevih oka, najuspješnija priča o zaštiti prirode u zemlji. Naime, francuska NVO "Noe" u saradnji sa CZIP-om i nadležnim državnim organima, od 2013. godine sprovodi program zaštite ovih ptica i uspjeli su da u ovom crnogorskom rezervatu povećaju broj pelikana. Trenutno se kolonija od oko 300 jedinki bori za opstanak i zbog porasta krivolova riba.

Kako objašnjavaju, iako pelikani nijesu primarno cilj krivolovaca, agregati sa kojima izlovljavaju ribu, uznemiravaju i plaše ptice, koje se podižu sa jaja i po nekoliko puta napuštaju gnijezda, zbog čega je od početka godine bilo više pokušaja gniježđenja, ali bezuspješno.

"Očekujemo ozbiljnu reakciju institucija i kada je u pitanju zaštita divljih ptica, jer je upravo to ono što je nenadoknadivo. Njihova vrijednost je nemjerljiva i upravo od njih, pored ostalog, zavisi da li će neko područje biti zaštićeno ili ne. Naša vodena, močvarna staništa na kojima prijeti opasnost su zaštićena nacionalno, ali i internacionalno. Tako da ozbiljna reakcija i spremnost da se brzo reaguje je zapravo i obaveza", naglašava Zeković za RTCG.

U CZIP-u očekuju da Nacionalni parkovi Crne Gore formiraju tim koji će 24 časa patrolirati svim djelovima jezera, gdje su prisutni pelikani kako bi se na vrijeme, a u saradnji sa stručnim službama uklanjale uginule jedinke.

Napominju da se prilikom patroliranja i izuzimanja jedinki iz prirode maksimalno poštuju pravila zaštite na radu i zdravlja zaposlenih lovočuvara, kao i da se komunicira sa građanima, kako bi prijavili svaku pronađenu i uginulu jedinku sa preciznim instrukcijama o lokalitetu pronalaska i obezbjeđenju mreže dostavljača i saradnika za uklanjanje stradalih jedinki.

"Ptičiji grip ne pogađa samo koke kako to naše Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doživljava, već je ozbiljna prijetnja za biodiverzitet Crne Gore, naročito za globalno ugroženu gnjezdaricu koja počinje da gubi svoju bitku za opstanak", poručuju u CZIP-u.

Iz Uprave za bezbjednost hrane, ističu da su juče dobili informaciju o uginuću još nekoliko pelikana na istoj lokciji rezervatu Pančeva oka.

"Kolege iz laboratorije su obavijestile da je potvrđena avijalna influenca, a sada se radi na utvrđivanju o kojem tipu virusa N1 se radi", kazala je savjetnica u Upravi Mevlida Hrapović za RTCG.

Kako je dodala još nije zabilježeno da se zaraza prenosi sa čovjeka na čovjeka, a mjere koje su donijeli su u cilju sprečavanja prenošenja sa ptica na čovjeka.

"Potrebno je da svi pokažu povećanu svijest o opasnosti od ove zaraze i povedu računa o higijeni", kazala je Hrapović za RTCG.

U cilju sprečavanja širenja zaraze Ministarstvo poljoprivrede šumarsta i vodoprivrede je zabranilo ulov na Skadarskom jezeru.

U Nacionalnim parkovima Crne Gore ističu da sve što oni mogu da urade je da poštuju mjere koje je donijela Uprava za bezbjednost hrane. Napominju da su u stalnom kontaktu sa nadležnima iz te institucije, kako bi iz dana u dan korigovali mjere.

Objašnjavaju da prilaz tim pticama mora biti uz odgovarajuću opremu, skafandere, koje njihovi zaposleni nemaju, tako da jedino što im preostaje je da slušaju preporuke nadležnih inspektora i veterinara, zaključuje RTCG.