U Crnoj Gori jutros se saobraća po mokrim saobraćajnicama, a na pojedinim dionicima ima i vode na putu, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Izvor: MONDO

Oni su upozorili da je vidljivost smanjena i da su na dionicama koje prolaze kroz usjeke mogući sitniji odroni.

Zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika iz AMSCG-a savjetovali su opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na putu.

Na magistralnom putu M-5 Rožaje-Špiljani, zbog radova u tunelima u sklopu rekonstrukcije puta, dolaziće do povremenih obustava saobraćaja ne dužih od 15 minuta.

Usljed rekonstrukcije magistralnog puta puta M-6 dionica Mihajlovica (Ranče)- Pljevlja doći će do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od devet do 11 i od 13 do 15 sati.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-3 dionica Danilovgrad-Podgorica, saobraćaj se na mjestu radova obavlja jednom trakom naizmjenično, a mogući su i povremeni prekidi saobraćaja, ne duži od 15 minuta.

Na magistralnom putu M-3 dionica Šćepan Polje-Nikšić zbog sanacije klizišta režim saobraćaja promijenjen je sa sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-1 Mojkovačka ulica, režim saobraćaja promijenjen je na jednosmjerni, a mogući su i povremeni prekidi saobraćaja, ne duži od 15 minuta.

Zbog izmještanja vodovoda od hotela Maestral do plaže Kamenovo u Budvi izmijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

U zoni Mataševa, zbog sanacije regionalnog puta R-13 dionica Mateševo-Kolašin, režim saobraćaja biće promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, uz povremene prekide ne duže od 15 minuta.

Na rijeci Tari odobravaju se istražne radnje na mostu, na magistralnom putu M-6 dionica Pljevlja-Djurdjevića Tara.

Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.

Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.