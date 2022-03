Vršiteljka dužnosti direktorice Uprave prihoda i carina (UPC) Milena Petričević kazala je da je ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić od nje tražio da podnese ostavku na tu funkciju što je, kako je dodala, ona odbila.

On je, kako je Petričević kazala na konferenciji za novinare, to saopštio u srijedu veče, i dodala da je ona to to odbila zbog postignutih rezultata u UPC.