U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sjutra će biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, ponegdje moguće slabo provijavanje snijega i mećava.

Izvor: MONDO/Nikola Janković

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti sjeverni, umjeren i jak, ponegdje na udare olujne jačine.

Jutarnja temperatura vazduha od minus sedam do osam, a najviša dnevna od nula do 17 stepeni.



U četvrtak pretežno sunčano, ponegdje uz slab do umjeren razvoj visoke oblačnosti. Na sjeveru ujutru ili tokom prijepodneva mjestimično povećana niska oblačnost i magla. Vjetar sjevernih smjerova, umjeren i jak, ponegdje na udare i veoma jak, tokom dana će slabiti. Jutarnja temperatura vazduha od -6 do 7, najviša dnevna od 2 do 17 stepeni.