Albanija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Austrija i Luksemburg jedine su zemlje koje priznaju vozačku dozvolu Crne Gore, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, prenosi RTCG.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pregovori sa mnogim zemljama traju godinama. Sara Đoković iz NVO “Alfa centar” ukazuje da je jedan od razloga i to što su Crnogorci prepoznati kao loši vozači. Da bi se ta percepcija poboljšala Đoković smatra da bezbjednost saobraćaja treba visočije pozicionirati na ljestvici društvenih prioriteta, navodi RTCG.

Posljednje četiri godine u Crnoj Gori bilježimo rast poginulih u saobraćaju. Od početka ove godine zabilježeno je 589 saobraćajnih nezgoda u kojima je pogunulo 11 uglavnom mladih osoba što je rekordan broj poginulih. Zbog ovakvih podataka građani Crne Gore se u van granica naše države percipiraju kao loši vozači pa je teško postići sporazum sa brojnim zemljama, naglašava RTCG.

"Problem je što u Njemačkoj imamo preko 23 hiljade naših građana koji tamo žive. Dozvola se priznaje 6 mjeseci nakon toga je moguće produžiti još 6 a nakon toga oni moraju da polažu praktični dio, i to košta par stotina eura dok se u Italiji mora proći čitav proces i to iziskuje i vrijeme i još 700 do 1000 eura. Razlog nepostizanja sporazuma do sada sa Njemačkom je što su se Crnogorci pokazali kao loši vozači, zatim broj saobraćajnih nezgoda. To nam govori da treba da počnemo da rješavamo situaciju u našoj državi kako bi mogli da postignemo sporazume", rekla je Đoković u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore.

Iz NVO Alfa centar naglašavaju da broj saobraćajnih nezgoda i alarmantan broj poginulih treba da nam služe kao apel da promijenimo način ponašanja u saobraćaju i da poštujemo saobraćajna pravila i propise.

Đoković dodaje i da je bezbjednost saobraćaja nisko pozicionirana na ljestvici društvenh prioriteta u Crnoj Gori i dodaje da treba više raditi kada je ta oblast u pitanju.

"Srbija ima sporazume sa većinom zemalja zapadne Evrope. Mi treba prvo da promijenimo situaciju u našoj državi i da bezbjednost saobraćaja visočije pozicioniramo na ljestvici društvenh prioriteta", poručila je ona za RTCG.

Za sada Crna Gora ima potpisane sporazume sa svega četiri zemlje: Albanija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Luksemburg.Đoković napominje da je Crna Gora prije tri godine imala potpisan sporazum i sa Sjevernom Makedonijom.

Đoković dodaje da su razgovori sa Grčkom, Španijom, Kiprom inicirani 2018. i 2019. dok je Švedska obavijestila Crnu Goru 2018. da njhov zakon ne poznaje zaključivanje sporazume te vrste osim sa zemljama EU.

Razlog zašto se u Crnoj Gori nije postiglo više Đoković navodi i preklapanja nadležnosti, odnosno, kako je kazala, to što je za to pitanje nadležno više ministarstava.

Imajući u vidu veliki broj saobraćajnih nezgoda i poginulih iz Alfa centra najavljuju edukativne radionice u srednjim i osnovnim školama, zaključuje RTCG.