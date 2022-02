Mladunče lava, staro šest mjeseci, u srijedu je konačno uhvaćeno nakon deset dana potrage širom Budve.

Izvor: Profimedia

Mladog lava, kog su najverovatnije sami vlasnici pustili napolje u strahu od prijave zbog nedozvoljenog držanja opasnih životinja, ugledao je policajac Božo Zec, koji otkriva detalje ove nesvakidašnje akcije, piše Nova S.

Zec je bio jedan od mnogobrojnih Budvana koji su učestvovali u potrazi. Za mladunčetom su danima tragali pripadnici Centra bezbjednosti Budva, volonteri iz Podgorice, Agencija za zaštitu životne sredine, Agencija za zaštitu i proučavanje ptica, mještani i lovci.

Svi oni su se okupili u prostorijama Vatrogasne jedinice Budva, odakle je počela potraga u pravcu sela Podostrog. Kako kaže Zec, nije bilo straha jer je riječ o mladunčetu.

"S obzirom da smo imali pretpostavku da lavovi imaju određeni vremenski period kada ne znaju da love i kada se hrane na cuclu, nismo imali strah. Bilo nam je bitno da ga uočimo, da ga lociramo, a onda da se napravi plan kako da se on uhvati", rekao je on za Nova.rs.

Zec je bio prvi koji je vidio lava u jednoj nezavršenoj kući.

"Meni se igrom slučaja posrećilo taj dan da ga ja prvi vidim. Išli smo stazom koja vodi prema jednom izvoru i smatrali smo da on mora prolaziti tom stazom da bi pio vode. Kada smo došli do kuće u izgradnji, tu smo se zaustavili pored jednog drveta i razgovarali, da bi tu bilo dobro da se postavi kamera, kako bi vidjeli da li je on tu prolazio i u kom sjmeru se kreće", kaže.

Sjetio se da mu je jedan čojek iz Agencije za zaštitu životne sredine rekao da su jednog vuka u Podgorici pronašli iza stare kuće, jer se tu sakrio pošto je već bio izgladnio i iznemogao. Tada su Zec i ljudi koji sa bili sa njim odlučili da uđu u kuću i da je pregledaju.

"Spustio sam se u kuću i pregledao prizemlje. Tamo nije bilo ničega. Pregledao sam jednu prostoriju na prvom spratu, pa onda i drugi, ali ni tamo nije bilo ničega. Kada sam izašao i provirio iza zida na terasi na dva metra od mene, primjetio sam mladunče lava. Razmišljao sam šta da radim i došao do zaključka da je najbolje da se vratim, obavijestim ostale i da zaštitimo kuću da nam ne bi pobjegao", ističe Zec.

Izašao je iz kuće, pozvao ostale i pokazivao im rukama da ne galame.

"Opkolili smo kuću sa svih strana i posmatrali da negdje ne iskoči. Ipak je to vrsta mačke koja je spremna da skoči i preskoči. Tada je došao Ilija Racanović, koji je sa lovcima tražio lava. On je pozvao vatrogasce, koji su odmah došli. Mi smo zatvorili ta vrata na stepenicama, da ne bi lav mogao da izađe. Da li je on u tom trenutku osjetio moje prisustvo ili ne, lav se vratio u jednu manju mračnu prostoriju i tu se sakrio", rekao je.

Kada su vatrogasci došli, pretražili su kuću i ušli u prostoriju gdje je bio lav. Stavili su ga u platneni džak i transportovali do prostorija Vatrogasne jedince Budva, a potom i u Podgoricu.

"Agencija za zaštitu životne sredine će mu obezbjediti adekvatnu zaštitu. Koliko sam razumeo, lav treba da primi određen broj vakcina, a onda će donijti odluku šta će biti sa njim, gdje će ga smjestiti",zaključuje Božo Zec iz Budve.