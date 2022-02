U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i tokom dana toplije vrijeme, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće 15 stepeni.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Prijepodne na sjeveru niska oblačnost, a po kotlinama moguća magla.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera, prijepodne ponegdje umjeren sjeverni.

Jutarnja temperatura vazduha od minus osam do tri, a najviša dnevna od četiri do 15 stepeni.



U četvrtak pretežno sunčano. Ujutru na sjeveru po kotlinama moguća kratkotrajno magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -8 do 4, najviša dnevna od 9 do 17 stepeni.