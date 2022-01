U nižim predjelima saobraća se po pretežno suvim putevima, dok su sniježne padavine zabilježene na sjeveru Crne Gore, gdje, usljed nižih temperatura, ima poledice, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMS).

Izvor: Uprava policije/Twitter

Iz AMS su naveli da dodatne poteškoće stvara vjetar, koji mjestimično donosi sniježne nanose.

"Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna pažnja jer je izmijenjen režim vožnje", navode iz AMS.

Upotreba zimskih guma obavezna je do 1. aprila, na putevima gdje je to naznačeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na to da li na tom putu postoje zimski uslovi.

Za vrijeme sniježnih padavina zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere na dionicama preko planinskih prevoja u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Na magistralnom putu M-3 Danilovgrad-Podgorica saobraćaj se obavlja jednom trakom naizmjenično, na mjestima izvođenja radova.

U razdjelnom ostrvu magistralnog puta M-4 dionica Podgorica-Tuzi zatvara se jedna saobraćajna trake bulevara prema Tuzima.

Zbog radova na izmještanju vodovoda od hotela Maestral do plaže Kamenovo u Budvi doći će do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na dionici Nikšić-Podgorica magistralnog puta M-3 je, zbog rekonstrukcije, promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvodjenja radova.

Zbog rekonstrukcije glavnog cjevovoda na regionalnom putu R-18 Pljevlja-Gradac-Šula dionica ulica Oslobođenja zatvorena je za saobraćaj.

Omogućeno je korišćenje alternativnog pravca.

Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.

Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.