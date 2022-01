Premijer Zdravko Krivokapić uputio je čestitku građanima Crne Gore koji slave Božić po Julijanskom kalendaru.

Izvor: Vlada Crne Gore/B. Ćupić

U video poruci na Tviteru, premijer je kazao da nas “blagi dani upućuju da moramo svoje pomisli, misli, djela i postupke usmjeriti tako da ne udaljavamo jedni druge, nego upravo da zbližimo jedni druge”.

“To traži da oprostimo za sve ono što smo pogrešno uradili, pomislili ili učinili bilo kome. To je naš znak koji je obavezujući za ove dane”, rekao je on.

Upravo Božić, ističe Krivokapić, kao dan koji govori o tome da je “čovjek srodan sa Bogom, jer se rodio Bogomladenac mi moramo isto tako svojim djelima da pokažemo sa smo dostojni tog puta ka savršenstvu”.

МИР БОЖИЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ!pic.twitter.com/6aAJnsFoJq — Zdravko Krivokapić (@profKrivokapic)January 6, 2022

“Da bi to ostvarili jedni druge treba da prigrlimo, da iskažemo onu najveću radost, a to je radost upravo koju Božić obsija svima nama. Nigdje kao u Crnoj Gori se ne slavi ovaj dan, tradicionalno i u skladu sa najvećim hrišćanskim vrijednostima. To svjedoči i iguman Stefan, ali to svjedoče i svi dani poslije njega kada smo pokazali da u svom domu sa porodicom ovaj najveći događaj proslavljamo radujući se. Upravo ta radost i svjetlost zrači do dana današnjeg. Zračiće i uvijek do kraja svijeta”, naveo je premijer.

Poručio je svim građanima da je najvažnije da mir i sloga stanuju u našim domovima.

“Nama je najvažnije da mir, sloga, zdravlje i blagostanje stanuje u svim našim domovima u sve dane naših života.

Za zdravu Crnu Goru. Mir Božiji, Hristos se rodi”, zaključuje premijer.