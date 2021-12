Evo kakvo nas vrijeme očekuje 1. i 2. januara i početkom prve nedjelje u godini

U Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru, tokom jutra, po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar sjevernih smjerova, u popodnevnim satima i tokom noći, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 6, najviša dnevna od 7 do 19 stepeni.



U Podgorici pretežno sunčano. Vjetar u popodnevnim satima i tokom noći, umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna do 18 stepeni.



U nedjelju pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru, tokom jutra, po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar sjevernih smjerova, u jutarnjim satima, mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 9, najviša dnevna od 8 do 18 stepeni.



Početkom naredne nedjelje očekuje nas blagi pad temperature, od utorka osjetniji, uz kišu u centralnim i južnim predjelima dok se na sjeveru očekuje snijeg.