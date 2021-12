Sa četiri uzdržana i sedam glasova "za" Ustavni odbor usvojio je predlog za raspisivanje javnog poziva za izbor sudije Ustavnog suda Crne Gore, prenosi RTCG.

Izvor: Skupština Crne Gore/ youtube/screenshot

Predsjednica Odbora Simonida Kordić kazala je da je situacija u Ustavnom sudu komplikovana i u pojedinim segmenitima na granici legalnosti.

“Ustavni sud trenutno funkcioniše na način da od sedam sudija, dvoma je i zvanično prestao mandat, raspisan je konkurs, zatim sudiji Dragoljubu Draškoviću takođe prestaje mandat. Došli smo u neobičnu situaciju u kojoj je došlo do kršenja zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, preko njega i do kršenja samog Ustava”, kazala je Kordić.

Ona je istakla da Odbor nije dobio obavještenje da sudiji Draškoviću prestaje mandat.

“Nažalost nismo pravovremeno, odnosno šest mjeseci prije prestanka mandata dobili informaciju da sudiji prestaje mandat, prekršen je Ustav”, kazala je ona.

Istakla je da su naknadno dobili obavještenje da sudiji Draškoviću ističe mandat najkasnije 1. januara, prenosi RTCG.

Poslanik Liberalne partije Andrija Popović smatra da se nisu stekli uslovi za raspisivanje poziva.

“Jasan je član 7. Zakona gdje stoji da Ustavni sud obavještava Odbor o isteku mandata šest mjeseci prije. Mi smo dobili informaciju da je sudija rođen 1. oktobra 1955, godine, što znači da 1. oktobra 2022. puni 67 godina. To znači da Ustavni sud o isteku njegovog mandata treba da nas obavijesti do 1. aprila 2022. godine, iako je to sporno shodno tumačenju Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju gdje je spuštena granica odlaska u penziju, što je pravo, a ne obaveza”, kazao je Popović.

Poslanica DPS-a Jovanka Laličić saglasna je sa poslanikom Popovićem, zaključuje RTCG.

"Mi nemamo obavještenje o prestanku njegovog mandata. Mi ne znamo da li će Zakon o radu po kojem će svi po sili zakona morati u penziju sa 66 godina biti usvojen. Ta dilema treba da nas zaustavi u ovom naumu. Mi moramo da imamo jasan akt i obavještenje, a ne da gatamo. Svako preuzimanje uloge bez jasnog obavještenja suda bilo bi protivno Ustavu. Molim vas da se uzdržimo radnji koje sjutra mogu da nas skupo koštaju", kazala je Laličić.

Poslanik Demokrata Vladimir Martinović smatra da Ustavni odbor radi isključivo ono što su njegove nadležnosti i ispravlja greške pojedinih sudija Ustavnog suda koji su propustili rokove u prethodnom periodu.

"Mi smo dužni da se odgovorno odnosimo prema Ustavnom sudu iako se jedan broj sudija u njemu rade suprotno Ustavu i zakonu o Ustavnom sudu. Mi ćemo u potpunosti podržati ovu tačku dnevnog reda", kazao je on.

Poslanica Vesna Pavićević kaže da se drugačije postupalo kada je prestao mandat drugim sudijama.

Poslanica Jovanka Bogavac kazala je da je nezgodno što nije isti broj godina u oba zakona, ističe RTCG.

“U Zakonu o radu stoji da tada radni odnos prestaje po sili zakona. U Ustavu stoji da sudiji prestaje mandat kada sam to zatraži i kada ispuni uslov za starosnu penziju. Meni je sve jasno, znači da se primjenjuje Zakon o PIO, ne zakon o radu”, kazala je ona.

Poslanica Laličić kazala je da je usvajanjem ovog predloga Ustavni odbor preuzeo ulogu koja mu ne pripada, prenosi RTCG.