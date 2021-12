Iz PG biroa je saopšteno da se privremeno mijenja režim saobraćaja za sve vrste motornih vozila u Bokeškoj ulici, od Bulevara Stanka Dragojevića do Njegoševe ulice

“Ovo odobrenje važi za period od 18. decembra do 18. januara godine, u vremenskom intervalu do 6.00h do 18.00h, sa mogućnošću produženja”,