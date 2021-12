Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend i početkom naredne nedjelje

U subotu u južnim predjelima pretežno sunčano, uz povremeno promjenljivu oblačnost. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa snijegom, češće u prijepodnevnim satima. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, umjeren do jak, na udare ponegdje veoma jak i olujne jačine. U planinskim predjelima na sjeveru, usled jakog vjetra, moguća je pojava sniježne mećave. Jutarnja temperatura vazduha od -6 do 5, najviša dnevna od -5 do 13 stepeni.



U Podgorici pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar umjeren do jak, na udare veoma jak i olujne jačine, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 3, najviša dnevna do 10 stepeni.



U nedjelju u južnim predjelima pretežno sunčano, uz slab i umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar u jutarnjim satima sjeverni i sjeveroistočni, umjeren do jak, na udare ponegdje veoma jak, tokom dana će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od -11 do 3, najviša dnevna od -2 do 12 stepeni.



Početkom naredne nedjelje osjetno hladnije. U centralnim predjelima jutarnja temperatura u minusu, a na sjeveru ledeni dani. U planinskim predjelima jutarnje temperature u rasponu od -20 do -8, najviša dnevna do 0 stepeni.