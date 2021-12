U Crnoj Gori jutros se u nižim predjelima saobraća po pretežno suvim putevima, a u višim i preko prevoja ima mjestimične poledice i povremenih sniježnih padavina, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke mogući su sitniji odroni.

Iz AMSCG savjetovali su opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na putu.

Upotreba zimskih guma obavezna je do 1. aprila, na putevima gdje je to naznačeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na to da li na tom putu postoje zimski uslovi.

Na magistralnom putu Rožaje-Špiljani saobraćaj će biti obustavljen od devet do 15 sati.

Zbog održavanja Bokeškog polumaratona na magistralnom putu Lepetani – Tivat saobraćaj će povremeno biti obustavljen od 11 sati i 45 minuta do 15 sati.

Zbog izgradnje magistralnog puta Cetinje - Nikšić, saobraćaj na regionalnom putu Cetinje-Čevo biće obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati, a u ostalom periodu dolaziće povremeno do prekida ne dužih od 15 minuta.

Na magistralnom putu M-3 Danilovgrad – Podgorica zbog rekonstrukcije saobraća se jednom trakom naizmjenično na mjestima radova, a mogući su kraći zastoji, ne duži od 15 minuta.

Na magistralnom putu M-3, dionica Komanski most-Podgorica, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Zbog radova na magistralnom putu M-4, dionica Podgorica-Tuzi, zatvorena je jedna traka bulevara.

Na magistralnom putu M-1, dionica kroz Bečiće, saobraća se u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Zbog izmještanja vodovoda od hotela Maestral do plaže Kamenovo u Budvi izmijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Saobraćaj na magistralnom putu M-1 na dionicama Petrovac-Bar-Ulcinj i Krtolska raskrsnica-Petrovac, promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni od sedam do 17 sati.

Zbog rekonstrukcije glavnog cjevovoda na regionalnom putu R-18 Pljevlja-Gradac-Šula, u ulici Oslobođenja, saobraćaj je obustavljen za sve vrste vozila. Omogućeno je korišćenje alternativnog puta.

Zbog sanacije nestabilnih kosina saobraćaj na regionalnom putu Berane - Petnjica promijenjen je sa sa dvosmjernog na jednosmjerni, a dolaziće i do povremenih obustava, ne dužih od 30 minuta.

Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.

Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.