U Crnoj Gori se sumnja na dva slučaja zaraze omikron sojem koronavirusa, kazao je epidemiolog Instituta za javno zdravlje, Adis Martinović.

"U pitanju su direktni kontakti iz međunarodnog saobraćaja. Ispitivanja su u toku da li su njihovi članovi porodice zaraženi".kazao je Martinović i dodao da su kod ovih osoba simptomi zaraze blagi.



Martinović je za TV Vijesti rekao da postoji mogućnost da omikron zbog svojih mutacija negativno utiče na dalji tok pandemije, ali da bez detaljnih studija to niko ne može predvidjeti.



"Ali zahvaljujući mutacijama tokom pandemije zabilježeno je da većina mutacija dovodi do slabljenja virusa. Kako se organizam bori, bori se i virus pa dolazi do mutacija. Zahvaljujući imunom odgovoru dolazi i do slabljenja kliničke slike", pojasnio je Martinović.