"Dajem svoj maksimum svemu čime se bavim. Srećna sam što radim u kompaniji koja upravo to prepoznaje", kazala je Tatjana Mandić, izvršna direktorica Mtel Crna Gora.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ona je u razgovoru za "Žene od uticaja" otkrila da, iako je bilo mnogo prepreka i izazova tokom njene karijere, sa ponosom može reći da su je isključivo posvećenost, znanje i rad preporučili i doveli do ovog mjesta u njenoj karijeri.

Posvećenost obavezama, znanje i rad su ključne riječi u njenoj ličnoj karti liderke.

Intervju za "Žene od uticaja" prenosimo u cjelosti:

Dakle, interesuje nas vaš poslovni uspjeh, kako ste sve postigli?

Neću Vam reći ništa novo, kad je u pitanju postizanje uspjeha. Oduvijek sam bila posvećena svojim obavezama i zadacima. Dajem svoj maksimum svemu čime se bavim. Tako sam i fakultet završila prva u generaciji. Takav stav sam nastavila da primjenjujem i u poslu. Srećna sam što radim u kompaniji koja upravo to prepoznaje. Iako je bilo mnogo prepreka i izazova tokom moje karijere, sa ponosom mogu reći da su me isključivo posvećenost, znanje i rad preporučili i doveli do ovog mjesta u mojoj karijeri.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Da li ste imali barijera samo zato što ste žena?

Ne mogu reći da se tokom svoje višedecenijske karijere nisam susrijetala sa predrasudama društva o tome šta bi trebalo da žena radi ili ne radi. I u razvijenijim društvima žene nailaze na barijere u karijeri, a u našem je to možda i više izraženo. Međutim, Mtel je kompanija u kojoj to da li ste žena, ne igra nikakvu ulogu. Sa ponosom mogu reći, da pozicije u top menadžmentu većinom pokrivaju žene, a na rukovododećim mjestima, su polovina žene. Naša kompanija upravo na taj način promoviše ravnopravnost i može da posluži kao primjer cijelom društvu, jer je sa takvim rukovodstvom Mtel lider u telekomunikacijama u Crnoj Gori.

Možete li da podijelite sa nama detalje iz vašeg porodičnog života? Da li je istina da je porodica pokretač?

Moja porodica je moja snaga. Mislim da se prave vrijednosti upravo tu stvaraju, i zahvalna sam svojim roditeljima što su mi usadili takve vrijednosti, da se poštovanje, znanje i rad uvijek isplate. To pokušavam da prenesem i na svoju djecu.

Pored svih obaveza i dužnosti, kojih je sada još više, trudim se da nađem dovoljno vremena za porodicu jer, kao što sam već rekla, oni su moja snaga i vrijeme provedeno sa njima mi je izuzetno dragocjeno. Najljepša uloga u mom životu je uloga majke. Iako mnogi misle da nije moguće biti uspješan u poslu i imati ispunjen porodični život, upravo ostvarenost na tom polju, mi je pomogla da budem bolja i u profesionalnom životu.

Izvor: mtel

Sada ste prva dama Mtel-a u Crnoj Gori, da li je to još jedan izazov u vašoj karijeri?

Ne gledam na to na taj način. Ja sam dio tima, jer samo kvalitetan tim, povjerenje i posvećenost zaposlenih čine kompaniju uspješnom, kao što je to Mtel. Već sam navela da to što sam žena, dama, nije imalo uticaja na moju karijeru u ovoj kompaniji, već isključivo profesionalizam i posvećenost. Svakako izuzetna mi je čast i izazov biti na ovoj poziciji, koju preuzimam sa velikom odgovornošću i nadom da ću nastaviti uspješnu priču Mtel-a u Crnoj Gori, koju već 14 godina njegujemo.

Je li teško biti uspješna žena u Crnoj Gori?

Teško je biti „zasluženo“ uspješan u Crnoj Gori jer, nažalost, ponekad se uspjeh postiže na druge načine, ne samo radom. Na to nijesam nikad obraćala pažnju jer sam uvijek bila fokusirana isključivo na svoj posao i trudila se da svakog dana ja budem bolja u njemu. To je ono što su prepoznali ljudi na odgovornim pozicijama u našoj Grupi, prije svega mislim na gospodina Lučića, koji je znao da cijeni moj rad i posvećenost kompaniji Mtel i ukazao mi povjerenje da ga zamjenim na poziciji izvršnog direktora.

Da li ćete nam reći šta vas relaksira nakon napornog dana?

Moj radni dan se ne završava odlaskom iz kancelarije. Kompaniju Mtel krakteriše dinamično poslovanje i brzo i efikasno rješavanje izazova. Zbog toga je neophodna stalna prisutnost nas, odgovrnih profesionalaca, kako bi se svaki zadatak ili izazov realizovao na najbrži i najbolji način.Međutim, kada se odlučim za par samo mojih trenutaka izbor pada na laganu šetnju, trening sa mojom ćerkom ili pak par stranica laganog štiva za opuštanje.