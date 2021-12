Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

U Crnoj Gori danas promjenljivo do pretežno oblačno, u popodnevnim satima ili krajem dana na jugozapadu, a tokom noći u južnim i centralnim predjelima kiša ili pljusak. Vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do pojačan, u višim planinskim predjelima, na sjeveru, pojačan i jak, tokom noći na udare ponegdje i olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha od -8 do 5, najviša dnevna od 1 do 14 stepeni.



U Podgorici promjenljivo do pretežno oblačno, krajem dana i tokom noći kiša. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 1, najviša dnevna do 10 stepeni.



U četvrtak u cijeloj zemlji umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina. U višim planinskim predjelima, na sjeveru, kasno tokom noći moguć snijeg i susnježica. Vjetar južnih smjerova, pojačan i jak, na udare veoma jak, ponegdje i olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 12, najviša dnevna od 5 do 16 stepeni.



Prema najavama meteorologa, kišu možemo očekivati i u petak, a za dana vikenda više sunca uz blagi pad temperature.