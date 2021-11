Iz Udruženja Podstanara Crne Gore reagovali su na na izjavu gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića, u vezi inicijative o subvencijama za podstanare.

Iz ove NVO su napomenuli da njih niko nije kontaktirao niti je od njih traženo bilo kakvo mišljenje ili pomoć za kreiranje jedne ovakve inicijative.

Reagovanje NVO Udruženja Podstanara Crne Gore prenosimo u cjelosti:

Zbog velikog interesovanja naših članova,koji nas od juče zovu i pišu, prinuđeni smo iznijeti svoj stav po ovom pitanju.

Budući da smo jedino udruženje koje se intezivno bavi ovim ogromnim problemom čudi činjenica da za ovu inicijativu čujemo iz medija budući da su nam se u poslednjem dopisu opštinske institucije između ostalog obratile sa riječima: "Računamo na Vaš partnerski odnos u poboljšanju statusa naših građana, koji pripadaju ovoj grupi stanovništva."

U Podgorici živi preko 12.000 podstanarskih porodica. Veliki procenat njih živi ispod ruba egzistencije. Predložena godišnja pomoć/subvencije u visini od 300.000 eura za samo oko 4% podstanarskih porodica daleko je od toga za šta se bori ovo udruženje, niti su to ciljevi za koje se mi borimo.

Ako rekonstrukcija samo jedne ulice košta preko 360.000 eura, ako se milioni eura troše na razne projekte koji su izgleda važniji od nepodnošljivog života podstanara, ako je budžet glavnog grada skoro 94.000.000 eura, zar oko 40.000 podstanara u Glavnom gradu treba da se raduje što će samo mali broj njih dobiti priliku za ionako nedovoljnu pomoć koju bi ponavljamo mogao koristiti veoma mali broj njih.

U saopštenju Gradonačelnika dalje stoji sledeće:

"Ukoliko prijedlog dobije podršku Skupštine Glavnog grada, u najkraćem roku će, kaže, informisati zainteresovane sugrađane o načinu na koji mogu ostvariti pravo na subvenciju.

Mi iz udruženja poručujemo da je jedini zakonski način da se ostvari pravo na subvencije-ugovor o rentiranju nekretnine.Sve mimo toga bi bile nezakonito postupanje.

Budući da ulazimo u izbornu godinu u Podgorici imamo razloga da sumnjamo da se radi o još jednoj političko-prediizbornoj priči.

Takođe, nakon bogatog iskustva do sada a što se tiče predizbornih taktika, možemo sumnjati da bi se eventualne subvencije mogle dijeliti po već viđenim modelima obezbjeđivanja "sigurnih glasova".

Zato Udruženje podstanara još jednom obavještava javnost i svoje članove da sa ovom idejom nemamo ništa niti je to način rešavanja problema podstanara onako kako mi smatramo da bi trebao biti.

Ukoliko Glavni grad zaista želi partnerski i korektan odnos sa našim udruženjem onda se zaista mora početi i ponašati tako. Jer smo zaista jedino udruženje koje svakim danom svjedoči o broju i veličini problema sa kojima se podstanari ne samo u Glavnom gradu već u cijeloj Crnoj Gori nose.

Podstanari ne žele milostinju. Dostojanstveno se već decenijama nosimo sa nedaćama i na samo nama znan način uspijevamo plaćajući visoku cijenu za to. Podstanari žele izradu projekta trajne socijalne obaveze države u vezi subvencija i trajnog stambenog zbrinjavanja.

Korisnije bi bilo da je Gradonačelnik najavio dodjelu placeva (što će ovo Udruženje i zahtijevati) za socijalnu stanogradnju i pomoć za sve podstanare u Podgorici umjesto milostinje.

Napominjemo da je,na sreću svih, na Koniku riješen problem preko 140 porodica raseljenih lica koje su zauvijek stambeno zbrinute. I to je vrijedno hvale. Takođe napominjemo na slučaj stambenog zbrinjavanja funkcionera po najpovoljnijim uslovima nedostupnim običnom građaninu.

Zar je ovo najbolje što opština može da ponudi?

Ovakve najava ovakve eventualne pomoći to svakako nije.

Očekujemo da se Glavni grad mnogo ozbiljnije i najiskrenije pozabavi problemom podstanara na svojoj teritoriji.

Barem da smo od Gradonačelnika čuli da bi to mogao postati projekat koji bi iz godine u godinu mogao obuhvatati sve više podstanrskih porodica. Ali nijesmo. Vjerovatno iz razloga što su izbori u Podgorici samo 2022 godine. Nakon toga podstanari više neće biti bitni kao što ni do sada nijesu to bili.

A evo i primjera za Gradonačelnika Vukovića:

Gradonačelnik Berlina i sedam senatora koji čine vlast obezbijedili su 355.000 stambenih jedinica u

opštiskom/državnom vlasništvu, što je oko petine od 1,67 stanova za iznajmljivanje u glavnom gradu Njemačke.", zaključuje se u reagovanju Udruženja Podstanara Crne Gore.