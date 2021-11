Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore od imenovanja novog Upravnog odbora i menadžmenta firme ima jasan cilj da teži ka decentralizaciji i uvaži svaku realnu potrebu naših građana i lokalnih samouprava - kazao je za RTCG predsjednik Blažo Rađenović.

Izvor: MONDO/Isidora Matović

Važno je da opštine znaju da će sva sredstva koja Morsko dobro prihoduje sa teritorija tih opština, biti vraćena kroz investicije i uređenje upravo njima, saopštio je presjednik UO Morskog dobra.

Rađenović napominje da su se susreli sa mnoštvom problema u funkcionisanju ove državne kompanije koja je u prethodnom periodu, kako je ukazao, percipirana izrazito loše kod građana. Kako je rekao Rađenović, za sedam mjeseci održali su 13 sjednica Upravnog odbora.

“Uprkos raznim poteškoćama Morsko dobro je u samo nekoliko mjeseci sa novom upravom brzo krenulo u zaštitu plaže Ade Bojane. U Ulcinju smo sproveli tender za Skelu i očekuje se realizacija tog projekta, koji iznosi nešto manje od milion eura. Zaštitili smo Luku Budva i poništili štetan ugovor ail i dalje čekamo na saglasnost Vlade kako bi realizovali sporazum sa Opštinom Budva o ustupanju koji smo potpisali. Poništili smo štetan ugovor sa Vektra Bokom a dio tih plaža predali smo Opštini Herceg Novi na upravljanje”, rekao je Rađenović.

Prema njegovom sudu, završili su tri jako bitna projekta šetališta na Jazu, i u Sutomoru, a za koji dan počinje izgradnja staze u Pržnu.

"Nakon više od decenije omogućili smo građanima Crne Gore nesmetanu komunikaciju javnim stazama i slobodan pristup plažama na Svetom Stefanu, a u svim opštinama na primorju ponovo smo vratili po jedno gradsko kupalište, oslobođeno mobilijara. Vratili smo Pine Tivtu, te izvršili mnogobrojne sanacije i nasipanja plaža kakav je primjer plaže ispred Doma za nezbrinutu djecu u Bijeloj. U planu su kapitalni projekti za sljedeću godinu koji su napravljeni nakon niza sastanaka sa lokalnim samoupravama i građanima svih opština primorja, a koji će u velikoj mjeri promijeniti vizuelni izgled svih opština na primorju i dati jednu novu ponudu", istakao je Rađenović.

Kako navodi, obrazovali su komisiju i sprovode uveliko revizije važećih štetnih investicionih ugovora za pojedina kupališta i čiji epilog, po njegovom sudu, može biti krivična odgovornost osoba čija su imena poznata crnogorskoj javnosti.

"Takođe smo donijeli glavne akte preduzeća poput sistematizacije i racionalizacije, u pripremi je nacrt kolektivnog ugovora, ali i Statut preduzeća za koji još čekamo saglasnost Vlade. Podsjetiću, što se tiče kupališta, tenderi su raspisani 2019.godine i traju do 2023.godine kada spremamo jedan potpuno novi način i pravilnik o bodovanju ali i najmanjoj cijeni zakupa. To u prevodu znači da će za resurs koji je najvredniji u Crnoj Gori, a to su plaže, početna cijena biti mnogo veća nego što je to dosad bilo", ističe Rađenović.

Kako navodi, time ćemo imati više sredstava za kapitalne investicije, što je glavni cilj.

"Takođe, ubuduće mogućnost konkurisanja zainteresovanih lica na tenderima za plaže biće mnogo rigoroznija o čemu će biti više riječi u narednom periodu", zaključuje Rađenović.