Nacionala savjetodavna komisija za imunizaciju (NITAG) podsjeća da je je još u avgustu preporučena vakcinacija djece od 12 do 17 godina koja imaju komorbiditet i djeci koja u porodici imaju lica sa značajnom imunosupresijom (onkološki pacijenti, HIV/AIDS…).

Kako se naglašava u saopštenju, djeca koja ne pripadaju ovim grupama, mogu se vakcinisati uz konsultaciju sa pedijatrom i uz saglasnost roditelja ili staratelja.



"Institut za javno zdravlje još jednom poziva sve građane Crne Gore da se vakcinišu jer je to jedini način da se zaustavi pandemija.Imunizacijom se smanjuje mogućnost mutacija virusa koji, usljed odlaganja vakcinacije, nažalost jača i njegove posljedice su sve teže. Podsjećamo da se vakcinacija djece protiv korona virusa u Crnoj Gori sprovodi Fajzer vakcinama.

Razvijene zemlje kao što su Njemačka, SAD, Kanada, Velika Britanija, Danska, Francuska, Španija, Švajcarska, Norveška ranije su započele vakcinaciju djece uzrasta od 12 godina", navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje.



U uzrastu 12 do 17 godina u Crnoj Gori je do sada prvu dozu primilo 727 djece, dvije doze primilo je 539, a samo jedna osoba u ovom uzrastu je dobila sve tri doze.



"Dragi roditelji vakcinišite sebe i svoju djecu u skladu sa važećim preporukama", zaključuje se u saopštenju.