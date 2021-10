Kotoraninu N.A. izrečena je desetodnevna zatvorska kazna zbog toga što nije poslušao policijsko naređenje tokom sukoba navijačkih grupa na utakmici kupa Crne Gore, Bokelj-Sutjeska.

"Sudija suda za prekršaje u Budvi - odjeljenja u Kotoru Jelena Stanišić je dana 28.10.2021.godine okrivljenom N.A. iz Kotora (1997) izrekla kaznu zatvora u trajanju od 10 dana zbog toga što dana 27.10.2021. godine oko 18:30h u naselju Škaljari u Kotoru u blizini stadiona FK ,,Bokelj,, nije postupio po naređenju ovlašćenog policijskog službenika komandira P.M. u momentu kada je javni red i mir bio ugrožen jer su se dvije navijačke grupe i to “Beštije” iz Kotora i “Vojvode” iz Nikšica međusobno sukobile na način što su se gađali flašama i kamenicama. Naime policijski službenik je u takvoj situaciji izdao glasnu i jasnu naredbu okupljenim licima o zabrani pristupa na navedenom mjestu na način što će se isti udaljiti, što je okrivljeni A.N. odbio učiniti. Okrivljeni A.N. je povratnik u vrsenju prekrsaja iz oblasti Zakona o javnom redu i miru" , saopštio je vršilac dužnosti predsjednika suda i sudija portparol Marko Đukanović.