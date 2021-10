Službenici Uprave policije u Kolašinu rasvijetlili su četiri teške krađe počinjene na teritoriji ovog grada a na štetu četiri pravna lica.

Izvor: mondo.me

Krivična prijava je podnijeta protiv R.Č. (32) iz Podgorice sa prebivalištem u Mojkovcu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa u produženom trajanju, navode iz Uprave policije.

On je, kako se sumnja, od januara do jula ove godine, iz teretnih motornih vozila otuđivao

gorivo. Sumnja se da je on otuđio ukupno oko 1.000 litara dizel goriva.