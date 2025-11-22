Naime, krivična prijava podnijeta je protiv operativnog interesantno lica V.S. (43).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“, Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje, podnijeli su krivičnu prijavu protiv V.S. (43) zbog sumnje da je izvršio krađu.

Kako je saopšteno iz policije, osumnjičeni je, navodno, ušao u podrumske prostorije jedne porodične kuće i otuđio motornu testeru vrijednosti oko 500 eura. Nakon pojačanih aktivnosti, policija je rasvijetlila djelo, prikupila potrebne dokaze i podnijela krivičnu prijavu protiv V.S.