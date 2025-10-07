Među optuženima je i službenik bezbjednosnog sektora Petar Lazović.

Izvor: SCREENSHOT SKY

Razlog odlaganja je to što je sud po službenoj dužnosti dodijelo optuženom Radovanu Pantoviću advokata po službenoj dužnosti.

Prethodno je Pantović otkazao punomoć advokatu Marku Radoviću.

Advokat koji je angažovan po službenoj dužnosti je ukazao da Pantović neće da sarađuje i da odbija njegovo angažovanje. Dodao je da kao advokat nije imao vremena da izvrši uvid u spise predmeta, piše Dan.

Njegove kolege su mu pružile podršku u pogledu odredbe kodeksa advokata da što je malđi advokat, bez većeg iskustva, ima obavezu da se izuzme iz postupanja u oblasti u kojij nije iskusan

Sud je prihvatio zahtjev da se ročište odloži kako bi se advokat dodatno upoznao sa spisima. Od strane suda nije prihvaćeno otkazivanje punomoćja advokatu kojeg je sud odredio po službenoj dužnosti..

NAVODI ISTRAGE:

Optužnicom je obuhvaćeno više osoba. Hapšenje je uslijedilo nakon medijskih objava da je EUROPOL upozorio nadležne organe na moguće kriminalne aktivnosti Lazovića. Tada je objavljena i "SKY" komunikacija za koju se navodi da je u njoj sa kavčanima učestvovao Petar Lazović.

Podsjećamo, Petar Lazović, osumnjičen je za pripadnost kriminalnoj organizaciji, zloupotrebu položaja, šverc droge i oružja. Prema navodima SDT - a sumnja se da je on radio za pripadnike kavačkog klana. Lazović je pred tužiocem negirao te optužbe.

Pored Zvicera, Milovića i Lazovića na optužnici su: Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović.

Prema navodima optužnice, ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i pored Crne Gore djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji. Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja, piše Dan.

Zvicer se tereti i da je naredio ubistvo Milana Lepoje koji je učestvovao u organizaciji pokušaja njegove likvidacije u Kijevu.