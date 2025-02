Tokom sudskom postupka, optuženi ljekari su ranije u odbrani naveli da odbacuju navode optužnice i izrazili žaljenje zbog smrti pacijentkinje.

Ljekari Vladimir Dimov, Edin Lamežević i Miodrag Pavličić, optuženi za nesavjesno liječenje pacijentkinje Danke Komnenić (32) koja je preminula 18. marta 2016. godine, oslobođeni su od optužbe. Prvostepena presuda juče je izrečena u Višem sudu u Podgorici.

Prema navodima optužnice, ljekari su propustili da pokojnoj Komnenić nalože da primi obaveznu vakcinu nakon hirurškog odstranjivanja slezine. Optužnicom je predstavljeno da je kod sada, pokojne pacijentkinje, prilikom ljekarskog pregleda konstatovana cista na slezini.

Posle konsultacije sa ljekarima, odlučeno je da se operiše nakon porođaja. U novembru 2015. godine, hirurg dr Vladimir Dimov, kome su u ovoj operaciji asistirali Lamežević i Pavličić, je hiruškim putem, osim ciste uklonio i slezinu.

Operacija je urađena lakroskopskom metodom. Kako se navodi u optužnici, oni su propustili da odmah nakon operacije, što su bili obavezni po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, da daju vakcinu pacijentkinji, jer u slučaju potpunog uklanjanja slezine, obavezna je imunizacija pacijenta. Vakcina, koja se mora primiti najduže 14 dana poslije uklanjanja slezine, nikada nije data Danki Komnenić, niti je u otpusnoj listi navedeno da se pacijent mora imunizovati u roku od dvije nedjelje.

Tokom sudskom postupka, optuženi ljekari su ranije u odbrani naveli da odbacuju navode optužnice i izrazili žaljenje zbog smrti pacijentknje.

Na glavnom pretresu održanom u decembru 2022., optuženi Miodrag Pavličić je kazao da žali za igubljenim životom Danke Komnenić, ali da nije kriv za smrtni ishod pacijentkinje nakon operacije. Dodao je da je tada asistirao hirurgu Vladimiru Dimovu.

“Ne osjećam se krivim, ali osjećam žal za izgubljenim životom. Često razmišljam o tome da li smo kao tim mogli da učinimo više za pokojnu Danku Komnenić”, izjavio je Pavličić.

Dodao je da je Komnenić bila njegov pacijent i da joj je zbog činjenice da je bila u drugom stanju predložio operaciju nakon porođaja što je i učinjeno.

“Nisam je od tada gledao do dana kada su me pozvali u operacionu salu da asistiram doktoru Dimovu na prvoj laproskopskoj operaciji odstranjivanja slezine kod nas. Operacija je trajala dugo, ali je prošla bez problema. To je bio glavi događaj tog dana u Crnoj Gori”, naveo je okrivljeni Pavličić.

Dodao je da je doktor Dimov učinio sve što je trebalo u ovom slučaju i da je krajnji ishod skup nesretnih okolnosti.