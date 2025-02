Nakon niza preduzetih mjera i radnji utvrđen je identitet djeteta, kao i njegove zakonske starateljke od koje su službenici kasnije prikupili obavještenja.

Zbog sumnje da je svojeg sedmogodišnjeg sina prinudila na prosjačenje, ruska državljanka A.N. (41) je uhapšena u Budvi, saopštila je Uprava policije (UP). Ruskinja A.N. se sumnjiči da je izvršila krivično djelo trgovina ljudima a protiv nje je podnijeta krivična prijava.