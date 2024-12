Koprivice navodno u legalne tokove ubacivale prljav novac najčešće kroz izgradnju stambenih objekata

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Bivši visoki policijski funkcioner Duško Koprivica i njegova supruga Radosava terete se da su bili glavni “bankari” i vodili preciznu evidenciju o tokovima prljavog novca koji su članovi njihove uže porodice sa zetom, kako se vjeruje, zaradili prodajom droge, cigareta i zelenašenjem, pišu Vijesti.

Specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić saslušala je sinoć Koprivicu i njegovu suprugu na navode iz krivične prijave Specijalnog policijskog odjeljenja.

Bračni par Koprivica, njihov sin Strahinja i zet Duško Roganović sumnjiče se da su počinili produženo krivično djelo pranje novca, i to u visini od preko milion eura.

Duško i Radosava Roganović uhapšeni su juče u Nikšiću i saslušani u Specijalnom policijskom odjeljenju, sin Strahinja je odranije u istražnom zatvoru u Spužu, dok se Duško Roganović već duže nalazi u bjekstvu.

“Pobijedićemo”, uzviknuo je bivši policajac Koprivica, nakon što je izveden iz zgrade SPO.

Svezan lisicama imao je poruku i prije nego je u pratnji policije uveden u sjedište Specijalnog policijskog odjeljenja...

“Teško Crnoj Gori sa novim Savom Joksimovićem. Ali, ove namještaljke ću pobijediti ja. Živjela Crna Gora i pobijedićemo...”, rekao je Koprivica.

Tokom 2023. godine Koprivice su Višem sudu u Podgorici ponudile jemstvo za slobodu svog drugog sina, a na spisku su se našle nekretnine, koje su ponudili za puštanje iz pritvora službenika policije Nemanju Koprivicu.

Međutim, sudska odluka tada je bila poništena jer je porodica za njega garantovala objektom koji nema upotrebnu dozvolu.

On je osumnjičen za pokušaj ubistva Željka Radulovića 13. jula na nikšićkom Trgu Šaka Petrovića. Nakon pucnjave je pobjegao, a kolegama se predao nakon osam dana.

Nekretnine koje su tada date kao jemstvo da će okrivljeni biti dostupan nadležnim organima, bile su vrijedne oko 380.000 eura.

“Vijesti” su pretragom pronašle podatke da je osumnjičena Radoslava Koprivica još 2020. godine, kao investitor, od Ministarstva održivog razvoja i turizma tražila prijavu gradnje objekta na dvije katastarske parcele u Nikšiću.

Brojne prepiske sa nekada zaštićene SKY aplikacije otkrivaju da je grupa pod vođstvom Strahinje Koprivice sedmično prebacivala šleper cigareta preko granice, a da su krijumčarene cigarete završavale i u Trebinju, Sarajevu i Banjaluci. U tim prepiskama, Koprivica je koristio nadimak “Princip”.

Da Koprivice iz Nikšića rukovode švercom cigareta iz Crne Gore ka Bosni i Hercegovini, “Vijesti” su objavile još u maju, na osnovu komunikacije koju je Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona (Europol) još ranije dostavila.

Iz tih transkripata proizilazi da devet eura po paketu cigareta uzimaju Koprivice za siguran prolaz kombi vozila od Podgorice do Nikšića, a još šest eura i za obezbjeđenje ilegalnog tovara od grada pod Trebjesom do granice sa BiH. U istim porukama navedeno je i da cigarete od Koprivica preuzima nedavno uhapšeni Trebinjac Radomir Ninković, zvani Rašo Letva.

“Vijesti” su tada objavile i da su pripadnici takozvanog policijskog narko-kartela pregovarali sa izvjesnim Strahinjom da im do granice sa Bosnom i Hercegovinom obezbijedi siguran prolaz kombija natovarenih cigaretama, koje bi u Trebinju, kako pišu, preuzeo Rašo Letva.

U tom kontekstu oni i pominju da je to posao izvjesnih Koprivica, a potom i objašnjavaju koliko ta nikšićka ekipa naplaćuje za obezbjeđivanje prolaza po paketu cigareta.

O tome su, krajem juna 2020. godine, razgovarali nekadašnji policajac Vladimir Bajčeta i još neidentifikovani član te ekipe, čiji je nadimak bio Zigi 29.

Zigi ga tada pita i jesu li mu rekli da može 100 (paketa) nedeljno da se uzima, a potom se i žali da se neko već ugradio u cijenu.

“Brate, bio sam prije sa Strahinjom. Na vezi sam sa kupcem, kupac je mog brata drug, neko se već ugradio u cijene. Prevoz do kupca je 9 e PG-NK, i 6 e do kupca. To lično rade Koprivice i rade to sa njihovom robom, oni uzimaju 400 nedeljno i rade transport do Raša letve iz TRB koji sve to kupuje... pa msm bolje išta nego ništa, pa ću kasnije ja pokušati da nam čupnem još makar po 100 nedeljno, to bi bilo sasvim korektno. Eto, to ti je sve 1/1 nema pametovanja, sve to ide ustaljeno već 15 godina i nema odstupanja”, šalje on Bajčeti i pita ga da li da potvrdi sve.

Nakon što Bajčeti objašnjava ko im je kupac cigareta, Zigi 29 piše i da oni koji su u tom poslu “svima daju na ler na sedam dana”.

“Brate, oni jako rade i zeleno i bijelo i sadi travu i kamatu i zgrade, ma svašta, ali vole pare, ma u 10 centi sve gledaju”.

O Strahinji Koprivici, sinu penzionisanog policijskog funkcionera Duška Koprivice, već duže vremena spekulisalo se da je navodno u vezi sa kavačkim klanom. Mlađeg Koprivicu spominjao je i zaštićeni svjedok u predmetu koji je bio formiran protiv pripadnika tri kriminalne grupe koje su, po navodima SDT-a, formirali Igor Vukotić, jedan od vođa škaljarskog klana, Nikšićanin Ranko Radulović i Erogen Brajović iz Albanije. Zaštićeni svjedok Jadranko Jonski je tvrdio da je među metama koje su tada “nišanili” pripadnici ovih kriminalnih grupa bilo više policijskih funkcionera, među kojima i Duško Koprivica, kao i njegov sin Strahinja.