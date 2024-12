Vlada Crne Gore danas je za vršioca dužnosti direktora Uprave policije imenovala Lazara Šćepanovića, a prethodno je razriješila dosadašnjeg direktora Zorana Brđanina na njegov zahtjev.

Vlada je jednoglasno na elektronskoj sjednici za vršioca dužnosti direktora Uprave policije (UP) odredila Lazara Šćepanovića. On je do danas obavljao funkciju v.d. pomoćnika direktora UP za Sektor za borbu protiv kriminala. Njega je na tu funkciju predložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.