Piperović se danas pred vanraspravnim vijećem sudije Zorana Radovića u Višem sudu u Podgorici, detaljno osvrnuo na sve tačke optužnice protiv Lazovića.

Branilac bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića, advokat Zoran Piperović rekao je da optužnica protiv njegovog klijenta može potvrditi samo pod jednim uslovom, a to je da je niko ne pročita.

Piperović se danas pred vanraspravnim vijećem sudije Zorana Radovića u Višem sudu u Podgorici, detaljno osvrnuo na sve tačke optužnice protiv Lazovića, pišu Vijesti.

Naveo je da se od tužioca u višečasovnom izlaganju nije mogao čuti ni jedan dokaz čak ni za osnovanu sumnju, ni indicija i poluindicija da je Lazović svorio kriminalnu organizaciju.

"Ova optužnica može da se potvrdi samo pod jednim uslovom. A to je da je niko ne pročita, na šta je i računao tužilac Miloš Šoškić. Da je ne pročita ni vijeće. Niko", naglasio je Piperović na današnjoj kontroli optužnice.

Osvrćući se na tačku optužnice u kojoj se Lazoviću stavlja na teret pranje novca, rekao je da je sve urađeno šablonski.

Navodi se u optužnici, podsjeća branilac, da je Lazović prijavio mjesečni prihod od 2.500 eura.

"Policajci koji su vršili uviđaj u njegovom selu Orahovica, mogli su da vide šljive, jabuke i poneko jagnje. Lazović im je rekao da je to prodavao, a tužilac suprotno tvrdi da nije prodavao. Šta je rezon tužioca da eliminiše iz realnog života da se to nije desilo? Tužilac je rekao da se Lazović nije bavio pojoprivredom, jer nije registrovao poljoprivredno društvo. Odakle novac Lazoviću? Tužilac kaže da je 'dio novca' iz stvaranja kriminalne organizacije. Uzmimo da je to tako. Da li je tužilac Šoškić pomogao sud da kaže od čega je taj novac, od šverca kokaina, šverca cigareta, ili naručivanja ubistava. Kako se isporučuje novac, ko plaća, koji su tokovi tog novca. Ko donosi novac Lazoviću. Toga nema u optužnici", kazao je advokat Piperović, pišu Vijesti.

"U optužnici piše da je Zoranu Lazoviću novac davao sin Petar, koji je novac zarađivao od kokaina i cigareta. A to je utvrđeno tako što je Petar eventualno švercovao kokain i cigarete po optužnici KTS 182/22. Da li nama tužilac sugeriše da je podizanje optužnice bez sudskog procesa, istina? Čime tužilac dokazuje da je Petar davao ocu novac? Gdje su te pare? Kakvo pranje para, da li je Zoran Lazović takav novac ubacivao u tokove? Jadna je to kriminalna organizacija koja je za godinu dana zaradila 8.000 eura. Da su prodavali kikiriki više bi zaradili. Ubijeđen sam da vijeće neće potvrditi optužnicu, jer u suprotnom to bi bilo izrugivanje prava i pravičnosti", rekao je Piperović.

On je kazao da ovaj dispozitiv optužnice da je Lazović stvorio kriminalnu organizaciju, ne može da bude potvrđen.

"U optužnici piše da ju je 2020., stvorio Lazović, koja je djelovala do 2022., čiji su pripadnici od organizovanja i tokom djelovanja postali Katnić (Milivoje Katnić, bivši glavni specijalni tužilac), Petar Lazović i Saša Čađenović. Šta je ovdje sporno? U momentu nastanka mora da ima tri i više članova. Da je imala tri člana odmah bi Petar bio dodat da bi se Zoran Lazović vezao za Skaj aplikacije sa drugim licima. Petar je poslužio kao "bajpas", jer u optužnici piše da je Zoran izdavao naloge za izvršenje krivičnih djela, i to preko sina Petra, ostvario komunikaciju sa Radojem Zvicerom. Odakle tužiocu ovakva saznanja?", poručio je Piperović, pišu Vijesti.

"Sve i da hoćete, ovu optužnicu ne možete da potvrdite. Ispunjava se želja od 30. avgusta, da se Lazović izoluje od porodice i da neko namjerno ubaci narativ da je ovo proces vijeka" kazao je Piperović.

Dodao je da nema dokaza za tvrdnje tužioca da je Lazović ručao sa Zvicerom, te da bi korist Zvicer imao da je Lazović platio ručak.

"Zoran Lazović je žrtva većine od 30. avgusta. Ovo je produkt visoke politike kojoj neko nije mogao da odoli. U rješenju za produženje pritvora pisalo je : '..Imajući u vidu kakakv je Zoran Lazović čovjek, za vjerovati je da će napustiti unučad, ženu djecu i da će pobjeći'. Siguran sam da će doći do obustave postupka", poručio je Piperović.

Jovanović: Optužnicu može potvrditi političko lešinarenje ili servilnost

Ovu optužnicu može potvrditi samo strah, sila, političko lešinarenje ili servilnost koja nije karakteristična za ovo vijeće, jer nikakvih dokaza nema, kazao je Lazovićev branilac advokat Stefan Jovanović na današnjoj kontroli optužnice.

"Zoran Lazović nikad nije imao kriptovani telefon, nikad nije koristio kriptovanu komunikacju i njegovi su telefoni vještačeni pri čemu nije pronađeno ništa što bi ga inkriminisalo. Svi svjedoci tužilaštva, koji su saslušani u prethodnom postupku, potvrđuju njegovu odbranu, pri čemu se posebno ukazuje na iskaze svjedoka državne tužiteljke Sanje Jovićević koja je izjavila da je odluku o krivičnoj prijavi vezano za ulazak Veljka Belivuka i Miljkovića donijela na osnovu dokaza i po slobodnom tužilačkom uvjerenju bez ikakvih pritisaka što demantuje stav tužilaštva da je ista bila obmanuta. Takvu njenu odluku je po pritužbi preispitao i VDT i utvrdio je da je pravilna i zakonita. Osim toga svjedoci Damjanović ( v.d. direktora policije tada) i Pavićević (načelnik CB Podgorica tada) su ukazali da je to skidanje zabrane za posljedicu imalo više uspješnih policijskih akcija koje su rezultirale optužnicama po kojima se danas sudi", istakao je Jovanović, prenose Vijesti.

On je dodao da Zoran Lazovic nije bio ovlašćen za skidanje i stavljanje te zabrane, što znači da nije imao šta da zloupotrijebi.

"Za tu radnju je bio ovlašćen jedino Enis Baković. Nadalje i iskazima svjedoka Žižića i Janičića potvrđena je odbrana Zorana Lazovića. Isti se tereti da nije naredio policajcima da traže od tužioca da isti od suda traži naredbu za pretres stana Duška Roganovića što je pravni apsurd jer se zna da tužilac rukovodi istragom, pri čemu su ovi svjedoci sami rekli da nijesu imali dokaza protiv Duška Roganovića u tom periodu. Čim su dobili dokaze isti je odmah bio procesuiran. Optužnicu treba vratiti SDT-u u fazi istrage, ali neće se pronaći dokazi", smatra advokat Jovanović.