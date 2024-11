Dvije osobe tek nakon devet dana procesuirane zbog nasilničkog ponašanja. Ljekari su francuskom državljaninu dijagnostikovali brojne povrede.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Francuski državljanin N. M. brutalno je pretučen ispred ugostiteljskog objekta “Why” u noći između 13. i 14. novembra, a napadači su, kako tvrdi njegov advokat Nikša Miljanić, privedeni tek juče - devet dana kasnije,.

Iz Uprave policije su rekli da je 14. novembra prijavljeno da je fizički napadnut strani državljanin ispred jednog ugostiteljskog objekta u Podgorici, prenose Vijesti.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem su nalogu preduzete dalje mjere i radnje i identifikovana dva lica za koja se sumnja da su fizički napali oštećenog i to B.L. (22) i K.P. (32) iz Podgorice. Protiv njih je podnijeta krivična prijava i oni su po nalogu postupajućeg tužioca lišeni slobode zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda”.

Iz podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva kazali da je postupajući državni tužilac “dao nalog službenicima Uprave policije za podnošenje krivične prijave protiv lica P. K. i L. B. zbog sumnje da su učinili krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa teškom tjelesnom povredom na štetu državljanina Francuske N.M.”.

Advokat Miljanić je kazao da je njegov klijent “mladić od 20 godina, koji bukvalno više liči na dijete, nego na nekoga ko je mogao ugroziti bilo koga”.

“Povrede koje su mu nanijete nesumnjivo su posljedica brutalnog prebijanja i iživljavanja nad njim”, kazao je advokat.

Prema njegovim riječima, posebno je problematična činjenica da kritične večeri niko od počinilaca nije priveden, a da su oni identifikovani tek juče.

“Jasno je da ovakva situacija nije normalna i da ukazuje na slabost sistema bezbjednosti u našoj državi, budući da su počinioci za ovo vrijeme imali vremena i da pobjegnu i utiču na svjedoke. Nadam se da ipak neće izbjeći odgovornost i da će biti adekvatno kažnjeni”, poručio je Miljanić.

Kako prenose Vijesti, strani državljanin ispričao je da je sa rođakom sjeo u jedan podgorički lokal i da je, dok su pili piće, zamolio konobara da stavi njegov telefon na punjač. Kaže da je situacija do tada bila normalna i da su se upustili u razgovor s nekim djevojkama.

“Malo posle toga, uputio sam se prema šanku kako bih uzeo moj telefon. U tom trenutku kada dolazim za šank, stvari počinju da bivaju veoma čudne. Kada sam se primakao šankeru, dva čovjeka koje nisam poznavao su došla iza mene i počeli da me vuku za ramena govoreći mi da moram da napustim to mjesto... Bio sam zbunjen i pokušavao sam da im gestikuliram da odu od mene i takođe pokušao da nastavim razgovor sa šankerom kako bih uzeo svoj telefon. Onda su oni postali nešto agresivniji”, ispričao je oštećeni tužiocu, prenose Vijesti.

On je kazao i da se osjećao nemoćno dok je pokušavao da im objasni da samo želi svoj telefon, dok su “tri, četiri osobe” uspjele da ga izguraju iz unutrašnosti lokala.

“Bio sam okružen sa ta tri, četiri lica i sada su počeli udarati, tako što su mi zadavali udarce pesnicama u predjelu glave i tijela... Vidio sam da su me najmanje dvije osobe udarale”, ispričao je državljanin Francuske.

On kaže da je bio već iznemogao od udaraca i davljenja, kada mu je neko poprskao suzavac direktno u lice.

“Što mi je izazvalo potpunu dezorijentaciju i jaki bol... U potpunosti sam bio nemoćan, zbunjen čitavom ovom situacijom. Mislim da su momci iz obezbjeđenja bili svjedoci svega ovoga, ali nisu ništa učinli da me zaštite”.

Polomili nos, rebra, probili plućnu maramicu

Ljekar su francuskom državljaninu dijagnostikovali brojne povrede - slomljen nos, slomljena rebra, povrede ruke, probijanje plućne maramice od slomljenih rebara, pišu Vijesti.

“Imao sam poteškoće u disanju, nakon čega su me poveli na neourohirurgiju. Na bolničkom liječenju sam bio pet dana. I dalje ne razumijem zašto se ovaj incident desio”, kazao je N. M.

Odgovarajući tužiteljki, Francuz je kazao da bi mogao da prepozna neke od napadača. “Mogao bih da prepoznam i konobara iz tog lokala, taj konobar me je samo izgurao iz lokala, nije mi zadavao udarce”, kazao je on.